Компания Torrey Pines Investment продолжит сотрудничать с Татарстаном

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Компания Torrey Pines Investment, специализирующаяся на инвестициях в области медицинских и биологических технологий, продолжит сотрудничество с ОАО "Татхимфармпрепараты" и рассмотрит вопрос реализации в Татарстане проекта медицинских исследований пациентов на дому, сообщает пресс-служба президента республики Рустама Минниханова.

Делегация Татарстана во главе с Миннихановым находится с двухдневной рабочей поездкой в США. Во вторник в Сан-Франциско состоялся международный технологический симпозиум Global Technology Symposium, а также прошел ряд встреч с руководством ведущих международных компаний. В частности, вопросы сотрудничества Минниханов обсудил с управляющим партнером компании Torrey Pines Investment Николаем Савчуком.

"Стороны обсудили вопросы продолжения сотрудничества в здравоохранении и фармацевтике, в том числе взаимодействие Torrey Pines Investment с ОАО "Татхимфармпрепараты", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее была достигнута договоренность по вопросам сотрудничества в производстве инновационных лекарственных препаратов. Компания "Татхимфармпрепараты" уже зарегистрирована в качестве площадки для производства трех лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов.

Кроме того, в рамках встречи состоялась презентация проекта TealTech Mobile Medical Office, который предполагает возможность медицинских исследований пациентов на дому благодаря специальному оборудованию и устройствам, которые позволяют оперативно получить результаты обследований. Это, в свою очередь, позволит использовать телемедицину, обслуживать на дому пожилых людей, лежачих пациентов и другие маломобильные категории.

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что представители Torrey Pines Investment приедут в Казань в ближайшее время для детальной проработки вопросов. Президент Татарстана отметил, что сотрудничество необходимо продолжить.

Torrey Pines Investment – венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях в области медицинских и биологических технологий. В настоящий момент в ее венчурном портфеле находятся 16 компаний, разработки нацелены на применение в различных терапевтических областях — ВИЧ, заболевания центральной нервной системы, онкология, вирусные инфекции и другие. Суммарно под управлением компании находятся активы в размере более 500 миллионов долларов.

Другие новости региона читайте здесь >>