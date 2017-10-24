В Госдуме предложили ввести правовую охрану образцов индустрии моды

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В Госдуме предложили ввести временную правовую охрану промышленных образцов индустрии отечественной моды по аналогии с охраной изобретений, говорится в материалах круглого стола, посвященного вопросам совершенствования законодательства в индустрии моды.

Соответствующие инициативы подготовила депутат ГД от партии "Единая Россия" Наталья Костенко.

"В рамках законодательной инициативы предлагается закрепить в законе следующие положения: совершенствование системы правовой охраны промышленных образцов путем введения режима их временной правовой охраны (по аналогии с изобретениями)", — сообщается в тезисах законодательной инициативы по регулированию патентования в сфере индустрии моды.

Предлагается также ввести механизм публикации заявки на промышленный образец, чтобы сведения о заявке были общедоступными.

Кроме того, законодатель выступает с инициативой предусмотреть временную правовую охрану в отношении изображения изделия в период со дня публикации сведений о заявке на промышленный образец до даты публикации сведений о выдаче патента.

"(Предлагается) рассмотреть введение временной охраны только для сезонной продукции отраслей по производству одежды и аксессуаров (опыт Франции)", — сообщается в документе с добавлением, что критерии таких объектов может определять правительство РФ.

Парламентарий также предлагает установить для сезонной продукции сокращенный срок рассмотрения заявки и действия патента и при подготовке законодательных инициатив учесть зарубежный опыт.

Как уточнила Костенко, что в ближайшее время данная инициатива будет оформлена в советующий законопроект и отправлена для комментариев в профильные ведомства.