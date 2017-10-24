Минтранс готов рассмотреть план спасения "ВИМ-Авиа"

ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Минтранс РФ готов рассмотреть план бизнесмена Бориса Карлова по выводу авиакомпании "ВИМ-Авиа" из кризиса, сообщил журналистам глава ведомства Максим Соколов.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Карлов и его компания Aurora Investments совместно с банками-кредиторами и сотрудниками финансовой дирекции "ВИМ-Авиа" представили Минтрансу и Росавиации план выхода из кризиса.

"Такого плана в настоящий момент я не видел, хотя знаю о том, что такие переговоры с Карловым ведутся и, если мы его получим, то, конечно, его рассмотрим", — заявил Соколов в ходе официального визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Армению.

Лизинговые компании уже начали возвращать свои воздушные суда, бывшие в аренде у авиакомпании, добавил он.

"Что касается работы с другими кредиторами и лизингодателями "ВИМ-Авиа", то здесь работа налажена, и в общем-то такого уровня внимания к проблемам, которые были созданы компанией "ВИМ-Авиа" по отношению к ее внешним кредиторам — такого не было никогда. Сегодня в плановом режиме все лизингодатели разбирают свои самолеты, они не ждут процедуры банкротства и это очень позитивный сигнал всему международному авиационному сообществу", — отметил министр.

"ВИМ-Авиа" ранее прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. В конце сентября с проблемами столкнулись десятки тысяч клиентов перевозчика в России и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.