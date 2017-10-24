Глава Дагестана внес в парламент законопроект о льготах для ТОР в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 24 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев внес в местный парламент законопроект о льготах для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Каспийск", сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики.

"Владимир Васильев внес в народное собрание Дагестана проект закона "О внесении изменений в статью 3 закона Республики Дагестан "О налоге на имущество организаций" и о ставке налога на прибыль организаций для резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск"", — говорится в релизе.

Территория опережающего развития "Каспийск" создана постановлением правительства РФ 24 марта 2017 года. Предполагается, что создание ТОР "Каспийск" позволит к 2025 году диверсифицировать экономику моногорода, создать более 3 тысяч новых постоянных рабочих мест, повысить инвестиционную привлекательность территории города, а также привлечь инвестиции в объеме более 17 миллиардов рублей.

По данным Минэкономразвития Дагестана, законопроект предполагает установление для резидентов ТОР "Каспийск" пониженную ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет в размере 5 % — в течении пяти налоговых периодов, а 10 % — с шестого по десятый налоговый период.

"ТОР "Каспийск" — единственная территория опережающего социально-экономического развития в Северо-Кавказском федеральном округе. В настоящее время готовятся заявки на получение статуса резидента ТОСЭР "Каспийск" четырех компаний, в том числе ОАО "Концерн КЭМЗ" и АО "Каспийский завод листового стекла"", — рассказал РИА Новости представитель Минэкономики республики.

ТОР — это часть территории, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, создается на 10 лет и распространяется на всей территории города в соответствии с вышеуказанным постановлением правительства РФ.

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