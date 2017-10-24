Россельхознадзор разрешил импорт с четырех белорусских предприятий

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россельхознадзор с 24 октября отменяет временные ограничения на поставки в Россию продукции с четырех предприятий Белоруссии, сообщает ведомство.

Так, Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки продукции с предприятий "МераГолд" и "Мясопродукт". Ведомство также снимает ограничения на поставку говядины и говяжьих субпродуктов с предприятия "Березинский мясокомбинат" и филиала "Мясоперерабатывающее предприятие "Городея" Викос.

Помощник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила РИА Новости, что филиал "Мясоперерабатывающее предприятие "Городея" Викос и "Березинский мясокомбинат" предоставили гарантии белорусской ветеринарной службы.

Россельхознадзор с 20 сентября снял ограничения на поставки продукции ОАО "Александрийское", ООО "Экспортальфагрупп", а также говядины и говяжьих субпродуктов с предприятия "Акдимол".