Россия и Армения договорились развивать автомобильное сообщение

ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Глава Минтранса России Максим Соколов и министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян подписали соглашение о развитии автомобильного сообщения.

"Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством республики Армения о международном автомобильном сообщении" было подписано в ходе официального визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Армению.

Кроме того, страны подписали соглашение в области регулирования промышленной безопасности. Российскую сторону представлял глава Ростехнадзора Алексей Алёшин, Армению — министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян.