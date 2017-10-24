Россия и Армения планируют снизить тарифы на взаимный роуминг

Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Карен Карапетян во время встречи. 24 октября 2017

Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Карен Карапетян во время встречи. 24 октября 2017

ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Россия и Армения достигли взаимопонимания по вопросу снижения тарифов на взаимный роуминг, говорится в меморандуме, подписанном в Ереване во вторник главой Минкомсвязи РФ Николаем Никифоровым и его армянским коллегой Ваганом Мартиросяном.

"О взаимопонимании в отношении снижения тарифов на услуги международной электросвязи в роуминге между Российской Федерацией и Республикой Армения", — говорится в тексте документа, подписание которого проходит в рамках официального визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Армению.