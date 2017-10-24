Более 30 ивановских компаний получили поддержку Фонда содействия инновациям

ИВАНОВО, 24 окт — РИА Новости. Финансовые средства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям) на создание и развитие малых инновационных предприятий получили с 2007 года 33 компании из Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

"Поддержку Фонда по программе "Старт" получили 25 авторских коллективов, более 15 из них удалось создать стабильно работающие предприятия, выпускающие инновационную продукцию", — сказал собеседник агентства.

Программа "Старт" предусматривает предоставление грантов на организацию нового производства и выполнение НИОКР по выводу на рынок новой продукции на период до трех лет в сумме до девяти миллионов рублей.

По программе "Развитие" поддержку получили 14 уже успешно функционирующих компаний Ивановской области, которым удалось значительно нарастить объемы выпускаемой продукции. По программе "Коммерциализация" гранты на НИОКР в размере до 15 миллионов рублей, а также субсидии на приобретение оборудования в сумме до 15 миллионов рублей получили такие компании как "Нейрософт", "Завод подъемников", "Объединение Специальный Текстиль", "АРГО-ЦЕНТР", "Экохим", "ИТ-Сервис".

"Последние два года в рамках сотрудничества с фондом мы отмечаем значительный рост числа одобренных заявок и высокую эффективность работы инновационных предприятий региона. Так, в 2015-2016 годах было поддержано 20 проектов из 39, а процент "выживаемости" ивановских предприятий составил 70%, хотя в среднем по России не достигает и 50%", — приводит пресс-служба слова врио директора департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александра Лодышкина.

Фонд содействия инновациям реализует программы инновационного развития, направленные на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. Предприниматели Ивановской области являются участниками следующих программ фонда: "Старт", "Развитие", "Коммерциализация" и "Умник". Ряд компаний участвовали в программах фонда неоднократно.

Другие новости региона читайте здесь >>