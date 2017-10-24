В Минфин направлены предложения о субсидировании внутренних чартеров

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Минтранс РФ, Ростуризм и Росавиация направили в Минфин предложения о субсидировании внутренних чартерных рейсов, сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта Светлана Петрова.

"На площадке Минтранса провели большое совещание с участием Ростуризма, Минкульта, АТОРа, Росавиации и с учетом международной практики решили поддержать (предложения — ред.). Совместно с Минкультом и Росавиацией обратились в Минфин, чтобы получить дополнительные ассигнования под эту программу, потому что под эту программу будут субсидироваться именно туроператоры, которые сформировали этот туристический поток и привезли в пункт назначения", — рассказала Петрова.

Сейчас в РФ действует четыре программы субсидирования авиарейсов: в Крым, Калининград, на Дальний Восток и межрегиональные маршруты.