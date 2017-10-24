Россельхознадзор может снова ограничить ввоз говядины из Минской области

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию 16,5 тонны говядины с одного из белорусских предприятий, ведомство может снова ограничить поставки всей говядины из Минской области, сказала РИА Новости помощник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"В последнее время инспекторы Россельхознадзора отмечают некоторую негативную тенденцию, связанную с участившимися случаями ввоза мяса говядины с нечитаемыми или срезанными клеймами. Так, на текущей неделе в ППУ "Красная Горка" запрещен ввоз в Российскую Федерацию 16,5 тонны охлажденного отруба мяса говядины на кости", — сказала Мелано.

"Продукция следовала в сопровождении ветеринарного сертификата №05-00510127, выданного Государственной ветеринарной службой Республики Беларусь 20.09.2017 на мясо, выработанное ООО "Акдимол" Минской области", — добавила она.

Мелано отметила, что в ветеринарной службе Минской области Белоруссии не сделали правильных выводов, что может привести к повторному введению ограничений на поставки продукции со всей области на территорию России.

"В этой связи Россельхознадзор считает целесообразным ввести временные ограничения на поставки продукции в Россию предприятия ООО "Акдимол" Минской области. В случае продолжения фиксации нарушений предприятиями Минской области Республики Беларусь, служба не исключает введения временных ограничений на все предприятия Минской области", — сказала Мелано.

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий. В частности, в февраля этого года вводились временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области.