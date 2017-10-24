Путин назвал источники для роста ВВП темпами выше мировых

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перечислил источники роста российской экономики, которые позволят ей расти темпами выше мировых.

Выступая на форуме "Россия зовет" , Путин заявил, что ожидаемого в текущем году в России экономического роста на уровне около 2% недостаточно, по его словам, он должен быть не ниже среднемирового уровня.

"Пока решению этой задачи мешает целый ряд структурных ограничений, чтобы преодолеть их, нужно задействовать новые источники роста", — сказал Путин.

"Прежде всего, это увеличение производительности труда за счет модернизации производств и запуска новых промышленных объектов на базе современных технологий", — сказал президент РФ.

Кроме того, по его словам, для этого нужно последовательно улучшать деловой климат в стране, стимулировать развитие конкуренции и формировать более удобные комфортные условия для привлечения капитала и увеличения отдачи от вложений.

"И конечно, мы проложим уделять большое внимание повышению качества профессионального образования и мастерства российских специалистов, которые уже получают высокую международную оценку", — добавил Путин.

Президент признал, что недостаток квалифицированных кадров — это одна из основных проблем, на которую указывают иностранные инвесторы в России.

Среди источников роста российской экономики Путин также назвал и реализацию экспортного потенциала России.