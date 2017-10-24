Путин назвал источники для роста ВВП темпами выше мировых

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перечислил источники роста российской экономики, которые позволят ей расти темпами выше мировых.
"Пока решению этой задачи мешает целый ряд структурных ограничений, чтобы преодолеть их, нужно задействовать новые источники роста", — сказал Путин.
"Прежде всего, это увеличение производительности труда за счет модернизации производств и запуска новых промышленных объектов на базе современных технологий", — сказал президент РФ.
Кроме того, по его словам, для этого нужно последовательно улучшать деловой климат в стране, стимулировать развитие конкуренции и формировать более удобные комфортные условия для привлечения капитала и увеличения отдачи от вложений.
Президент признал, что недостаток квалифицированных кадров — это одна из основных проблем, на которую указывают иностранные инвесторы в России.
Среди источников роста российской экономики Путин также назвал и реализацию экспортного потенциала России.