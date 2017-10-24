Россия открыта для сотрудничества с зарубежными компаниями, заявил Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия открыта для сотрудничества и партнерства с иностранными компаниями и надеется, что оно будет успешным для обеих сторон, заявил президент России Владимир Путина на пленарной сессии форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет".

Инвестиционный форум "Россия зовет!" является ведущим мероприятием по привлечению портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику, способствуя развитию эффективного взаимодействия между российским бизнесом и международными инвесторами.

"Уважаемые друзья, коллеги, мы открыты для сотрудничества, партнерства. Надеюсь, что оно будет успешным как для России, так и для наших партнеров за рубежом, как для российских, так и для иностранных компаний", — обратился Путин к участникам пленарной сессии.

Он отметил, что у участников форума впереди много интересной работы, и поблагодарил за возможность выступить перед ними.

Форум, который проводится с 2009 года, вызывает неизменно высокий интерес международного делового сообщества. В работе форума прошлого года приняло участие рекордное число иностранных участников — свыше 2 тысяч делегатов более чем из 60 стран, включая 500 инвесторов из России, Европы, США, Азии, с Ближнего Востока и из Африки.