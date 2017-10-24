Осторожность финансовых регуляторов во всем мире оправдана, считает Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Чрезмерная осторожность финансовых регуляторов во всем мире оправдана, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ Капитала "Россия зовет".

"Практически все центральные банки, все регуляторы во всех странах мира, которые таргетируют инфляцию, проявляют такую чрезмерную на первый взгляд осторожность. И думаю, она в известной степени оправдана, потому что рисков пока еще много, и для экономики с такой структурой как наша, зависящей от сырьевого рынка мирового, очень много еще пока угроз", — сказал Путин.