Орешкин надеется, что Россия вскоре войдет в десятку крупнейших экономик

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия к 2022 году войдет в десятку крупнейших экономик мира, рассчитывает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"По мировому рейтингу всех экономик мира, я думаю, мы войдём в десятку", — сказал Орешкин, выступая во вторник на форуме "Россия зовет!".

Остальные участники дискуссии о будущем российской экономики также полны оптимизма.

"Я убежден, что мы будем в десятке. Я абсолютно доверяю и верю российскому правительству. Всё, что сегодня мы слышали, показывает, что последовательная макроэкономическая стабильность нас ждёт, цифровая экономика от нас не уйдет, производительность будет расти", — завил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

В свою очередь глава "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что Россия безусловно будет в топ-10 экономик мира, но для этого предстоит поработать, а глава Минэнерго Александр Новак напомнил, что президент РФ уже поставил перед властями задачу вывести экономику РФ на темпы роста не ниже мировых.