Костин и Новак поспорили, какая цена на нефть комфортна для России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин и министр энергетики РФ Александр Новак в рамках инвестфорума "Россия зовёт!" поспорили о том, какая цена на нефть комфортна для России.
Новак в свою очередь напомнил, что пару недель президент РФ Владимир Путин выступал на российском энергетическом форуме. "Он, как вы знаете, сказал, что цена от 50 до 55 долларов (за баррель нефти Urals — ред.) для нашей страны комфортна. Поэтому я не знаю… нужно сначала определиться, нужно ли нам повышать цены или не нужно", — ответил министр энергетики РФ.
"Предела комфорту нет же, понимаете", — продолжил дискуссию Костин.
"Ну просто, если мы повысим на 13 долларов цену (на нефть — ред.) совместными действиями, как поведет тогда курс рубля по отношению к этому?", — задался вопросом Новак.