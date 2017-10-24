Костин и Новак поспорили, какая цена на нефть комфортна для России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин и министр энергетики РФ Александр Новак в рамках инвестфорума "Россия зовёт!" поспорили о том, какая цена на нефть комфортна для России.

"Александр Валентинович (Новак — ред.), вот, вы сказали, что со времени прошлой нашей конференции ВТБ "Россия зовет!" цены (на нефть — ред.) выросли на 13 долларов. В следующем году у нас юбилейная 10-я конференция, просьба все-таки еще поднять на 13 долларов хотя бы", — сказал Костин, выступая на 9-й инвестиционном форуме "Россия зовет!", организованном "ВТБ Капиталом".

Новак в свою очередь напомнил, что пару недель президент РФ Владимир Путин выступал на российском энергетическом форуме. "Он, как вы знаете, сказал, что цена от 50 до 55 долларов (за баррель нефти Urals — ред.) для нашей страны комфортна. Поэтому я не знаю… нужно сначала определиться, нужно ли нам повышать цены или не нужно", — ответил министр энергетики РФ.

"Предела комфорту нет же, понимаете", — продолжил дискуссию Костин.

"Ну просто, если мы повысим на 13 долларов цену (на нефть — ред.) совместными действиями, как поведет тогда курс рубля по отношению к этому?", — задался вопросом Новак.