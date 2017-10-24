Орешкин рассказал о выгоде переезда трех министерств в "Москву-Сити"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Переезд в следующем году Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минпромторга в "Москва-Сити" позволит сэкономить до 500 миллионов рублей с точки зрения операционных расходов, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Сейчас через год мы окажемся соседями ВТБ в "Москва-Сити" и считаем, что этот проект принесет нам до полумиллиарда рублей эффективности с точки зрения операционных расходов. Мы с теми министерствами, с которыми вместе переезжаем, думаем объединить все службы, которые являются обслуживающими, обеспечивающими. Это и закупки, и обслуживание зданий, а в перспективе — это кадры. Мы, например, работаем сейчас с федеральным казначейством по централизации ведения бухгалтерии для государственных органов", — сказал Орешкин в ходе выступления на форуме "Россия зовет".

"Поэтому будем стараться повышать эффективность расходов и одновременно давать новое качество госслужбы. Это новая рабочая среда, поэтому этот переезд тоже важен, в том числе в истории с повышением оплаты труда, как раз за счет экономии и сокращения тех издержек, которые сейчас нерационально тратятся", — добавил он.