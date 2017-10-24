Кремль переадресовал в правительство вопросы по валютному законодательству

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в правительство по вопросам, связанным с либерализацией валютного законодательства.

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на доклад министра финансов Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву написала, что Минфин РФ для либерализации валютного законодательства хочет отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну, а взамен просит дать ЦБ РФ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения.

"Это вопрос правительства. Я не думаю, что газета является лучшей платформой для детального изложения позиции по таким субстанциям. Я рекомендую вам обратиться в правительство", — сказал Песков.

Замминистра финансов Владимир Колычев прокомментировал эту ситуацию, заявив журналистам, что Минфин РФ давно обсуждает отмену обязательного возврата валютной выручки экспортеров в страну, не связывая это с ожиданием кризиса.