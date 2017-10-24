Кремль переадресовал в правительство вопросы по валютному законодательству

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в правительство по вопросам, связанным с либерализацией валютного законодательства.
"Это вопрос правительства. Я не думаю, что газета является лучшей платформой для детального изложения позиции по таким субстанциям. Я рекомендую вам обратиться в правительство", — сказал Песков.
Замминистра финансов Владимир Колычев прокомментировал эту ситуацию, заявив журналистам, что Минфин РФ давно обсуждает отмену обязательного возврата валютной выручки экспортеров в страну, не связывая это с ожиданием кризиса.