Орешкин выступил против предложений Минфина по валютному законодательству

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что выступает против предложений Минфина по изменению валютного законодательства России.

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на доклад министра финансов Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву написала, что Минфин РФ для либерализации валютного законодательства хочет отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну, а взамен просит дать ЦБ РФ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения.

"С того момента, как мы отказались от любых ограничений по капитальным операциям было два серьезных кризиса — 2008-2009 год и 2014-2015 годы. В эти сложные моменты для финансового рынка, моменты очень высокой волатильности ни правительство, ни ЦБ даже не задумывались о том, что можно ввести какие-то капитальные ограничения", — напомнил Орешкин.

"Поэтому, я думаю, что Минфин здесь немножко поторопился, прописав это в законодательстве, я выступаю против", — сказал Орешкин в интервью каналу "Россия 24" в кулуарах форума "Россия зовет!"

Такие механизмы, по его мнению, не потребуются ни в какой ситуации. "У нас правильная макроэкономическая политика, правильно выстроены институты, которые защищают стабильность финансового рынка и никаких таких уловок здесь не нужно", — заключил министр.

Ранее во вторник замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что Минфин РФ давно обсуждает отмену обязательного возврата валютной выручки экспортёров в страну, и не связывает это с ожиданием кризиса.