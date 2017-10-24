Орешкин выступил против предложений Минфина по валютному законодательству

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что выступает против предложений Минфина по изменению валютного законодательства России.
"С того момента, как мы отказались от любых ограничений по капитальным операциям было два серьезных кризиса — 2008-2009 год и 2014-2015 годы. В эти сложные моменты для финансового рынка, моменты очень высокой волатильности ни правительство, ни ЦБ даже не задумывались о том, что можно ввести какие-то капитальные ограничения", — напомнил Орешкин.
"Поэтому, я думаю, что Минфин здесь немножко поторопился, прописав это в законодательстве, я выступаю против", — сказал Орешкин в интервью каналу "Россия 24" в кулуарах форума "Россия зовет!"
Ранее во вторник замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что Минфин РФ давно обсуждает отмену обязательного возврата валютной выручки экспортёров в страну, и не связывает это с ожиданием кризиса.