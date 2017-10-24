Минфин прогнозирует возвращение устойчивости бюджета на докризисный уровень

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Устойчивость бюджета в 2019-2020 годы вернётся на уровень, на котором она была до кризиса 2008 года, заявил глава министерства Антон Силуанов.

Он отметил, что власти заинтересованы в том, чтобы бюджет был менее зависим от цен на нефть и внешних факторов.

"Это мы и делаем. Мы видим, если посмотреть наши трехлетние планы 2018-2020 годов, у нас существенно снижается зависимость бюджета от нефти и газа. Мы возвращаемся в период до кризиса 2008 года по ситуации с бюджетом, тогда она была достаточно устойчива, когда ненефтегазовый дефицит составлял 5-6% ВВП", — сказал он, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет".

"Мы планируем такие же показатели к 2019-2020 году", — добавил министр.