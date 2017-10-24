КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Американская компания Univation Technologies создаст рабочую группу для изучения возможностей размещения производства катализаторов в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, сообщает пресс-служба президента республики Рустама Минниханова.

Делегация Татарстана во главе с Миннихановым в понедельник-вторник находится с рабочей поездкой в США. В частности, в Хьюстоне прошел деловом форум "Техас — Татарстан", где американскому бизнесу был презентован промышленный потенциал республики и подписаны несколько документов о сотрудничестве. Так, подписано соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве между ПАО "Казаньоргсинтез" и Univation Technologies.

В ходе состоявшейся позднее встречи с президентом Univation Technologies Стивеном Стенли стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия.

"Рустам Минниханов предложил более детально обсудить возможность открытия в Татарстане производства катализаторов Univation Technologies, что также предусмотрено соглашением. В качестве одной из площадок для размещения этого производства рассматривается территория особой экономической зоны "Алабуга" — здесь предусмотрены налоговые преференции, созданы условия для инвесторов", — говорится в сообщении.

Президент Татарстана отметил, что Univation Technologies является давним и надежным партнером республики, и проекты компании найдут полную поддержку со стороны руководства Татарстана. "Более глубокая интеграция позволит нам говорить о долгосрочном сотрудничестве. Вопрос наличия производства — это вопрос уверенности в завтрашнем дне, инвестиционные проекты всегда дорогостоящие, и это взаимодействие в наших общих интересах", — сказал Минниханов.

Президент компании Univation Technologies предложил создать специализированную рабочую группу, которая оценит все возможности создания производства катализаторов в ОЭЗ "Алабуга". Стивен Стенли также отметил, что сегодня интерес к катализаторам высокий.

Компания Univation Technologies (штаб-квартира расположена в Хьюстоне, США) является мировым лидером в области лицензирования технологий производства полиэтилена. Более 33% мирового объема полиэтилена низкого давления (ПНД) и линейного полиэтилена производится по технологии компании. Помимо лицензирования технологии производства полиэтиленов, Univation Technologies также является производителем и поставщиком катализаторов.

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