Новак рассказал о прогнозируемом приросте мирового потребления нефти

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Прирост мирового потребления нефти к концу текущего года составит 1,5-1,6 миллиона баррелей, этот прогноз улучшился, сказал министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на форуме "Россия зовет".

"Ключевой фактор, в том числе, оздоровления экономики — рост спроса на нефть. В начале года в основном все прогнозировали в среднем по году рост спроса на 1,2 миллиона баррелей (в сутки — ред.), сейчас, по оценкам, на конец года будет прирост потребления нефти в мире 1,5-1,6 миллиона баррелей", — сказал Новак.

По его словам, участникам сделки ОПЕК+ удалось преодолеть скептическое отношение к ней со стороны некоторых участников рынка, которые сомневались в реальности сокращения добычи; и теперь на рынке отмечаются оптимистические прогнозы.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.