КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве между ПАО "Казаньоргсинтез" и компанией Univation Technologies подписано в понедельник в Хьюстоне в рамках рабочей поездки президента Татарстана Рустама Минниханова в США, сообщает пресс-служба главы республики.

Делегация Татарстана во главе с Миннихановым находится с двухдневной рабочей поездкой в США. В частности, в понедельник в Хьюстоне прошел деловой форум "Техас — Татарстан", где американскому бизнесу был презентован промышленный потенциал республики. В рамках форума состоялось и подписание нескольких соглашений о сотрудничестве.

"В частности, соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве между ПАО "Казаньоргсинтез" и Univation Technologies предполагает дальнейшее развитие производства полиэтилена низкого давления (ПНД) на ПАО "Казаньоргсинтез" и увеличение мощности ПНД на 150 тысяч тонн – до 660 тысяч тонн в год, дальнейшее совместное развитие производства катализаторов и другое", — говорится в сообщении.

Как отметил по окончании церемонии подписания соглашения помощник президента Татарстана Ринат Сабиров, сегодняшнее соглашение – логическое продолжение сотрудничества, начатого "Казаньоргсинтезом" и Univation Technologies в 1983 году, когда "Казаньоргсинтез" приобрел лицензию на производство ПНД.

Сабиров также напомнил, что на первом этапе модернизации мощностей ПАО "Казаньоргсинтез" (2004-2008 годы) была проведена совместная реконструкция производства, что позволило увеличить мощности по выпуску ПНД на 300 тысяч тонн в год (до 510 тысяч тонн в год). Далее, в 2006 году "Казаньоргсинтез" совместно с Univation Technologies освоили первыми в России выпуск продукции PE-100 (полиэтилен-100), и сегодня "Казаньоргсинтез" остается единственным в СНГ производителем ПНД марки PE-100 — высоколиквидного продукта.

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