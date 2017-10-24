Правительство предложило снизить штрафы для финансовых управляющих

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности финансовых управляющих за неправомерные действия при банкротстве граждан, сообщается на сайте кабинета министров.
Процедуры банкротства граждан характеризуются незначительным объемом конкурсной массы или даже ее отсутствием и имеют социальную направленность, в результате чего финансовые управляющие в большинстве случаев могут рассчитывать только на фиксированную часть своего вознаграждения.
"Это позволит устранить негативные факторы, демотивирующие финансовых управляющих участвовать в делах о банкротстве граждан", — отмечается в сообщении. Законопроектом предлагается ограничить размер штрафа финансовых управляющих за подобные правонарушения 5-25 тысячами рублей или дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет.
Законопроект направлен на повышение доступности института банкротства для должников, находящихся в затруднительном положении.