Правительство предложило снизить штрафы для финансовых управляющих

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности финансовых управляющих за неправомерные действия при банкротстве граждан, сообщается на сайте кабинета министров.

Сейчас административная ответственность финансовых управляющих не отличается от таковой у арбитражных управляющих. Неправомерные действия, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение или штраф для должностных лиц в размере 25-50 тысяч рублей; для юрлиц – 200-250 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет.

Процедуры банкротства граждан характеризуются незначительным объемом конкурсной массы или даже ее отсутствием и имеют социальную направленность, в результате чего финансовые управляющие в большинстве случаев могут рассчитывать только на фиксированную часть своего вознаграждения.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится дифференцированная административная ответственность финансовых управляющих.

"Это позволит устранить негативные факторы, демотивирующие финансовых управляющих участвовать в делах о банкротстве граждан", — отмечается в сообщении. Законопроектом предлагается ограничить размер штрафа финансовых управляющих за подобные правонарушения 5-25 тысячами рублей или дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет.

Законопроект направлен на повышение доступности института банкротства для должников, находящихся в затруднительном положении.