НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт – РИА Новости. Индийские власти рассчитывают в ходе визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Нью-Дели обсудить возможность заключить контракт на поставку 22 боевых беспилотников вместо разведывательных, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на источники.

Индия еще в 2016 году направила США официальный запрос на приобретение 22 разведывательных беспилотников Predator B компании General Atomics, рассчитанных для полетов над морской поверхностью. Эти БПЛА могут совершать вылеты длительностью более суток и обеспечивать охрану обширных морских границ Индии.

В июне текущего года после визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон стороны сообщили, что США официально предложили Индии приобрести морские беспилотники Sea Guardian. Хотя в совместном заявлении стороны не уточняли детали контракта, речь шла о 22 разведывательных беспилотниках типа Predator B.

Индийские военные изначально выступали за закупку у США боевых беспилотников, однако США давали понять, что речь может идти только о разведывательных моделях. Тем не менее, Дели рассчитывает вновь поднять вопрос в ходе визита Тиллерсона. Как отмечают собеседники агентства, будущий контракт на 22 беспилотника, стоимость которого оценивается почти в 3 миллиарда долларов, "будет более эффективным", если беспилотники будут вооружены.

Если Дели удастся убедить США, то индийские ВМС получат модель Predator C, которая отличается не только наличием вооружения, но и рядом технических характеристик, таких, как показатели малозаметности для радаров противника.

В целом, в ходе визита Тиллерсона стороны планируют обсудить целый ряд политических вопросов, прежде всего, двусторонние отношения, ситуацию в Афганистане, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, ситуацию на Корейском полуострове, угрозу террористической группировки "Исламское государство"* и другие вопросы.

*Террористическая организация, запрещена в России