НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт – РИА Новости. Индийские власти рассчитывают в ходе визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Нью-Дели обсудить возможность заключить контракт на поставку 22 боевых беспилотников вместо разведывательных, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на источники.
В июне текущего года после визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон стороны сообщили, что США официально предложили Индии приобрести морские беспилотники Sea Guardian. Хотя в совместном заявлении стороны не уточняли детали контракта, речь шла о 22 разведывательных беспилотниках типа Predator B.
Если Дели удастся убедить США, то индийские ВМС получат модель Predator C, которая отличается не только наличием вооружения, но и рядом технических характеристик, таких, как показатели малозаметности для радаров противника.
В целом, в ходе визита Тиллерсона стороны планируют обсудить целый ряд политических вопросов, прежде всего, двусторонние отношения, ситуацию в Афганистане, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, ситуацию на Корейском полуострове, угрозу террористической группировки "Исламское государство"* и другие вопросы.
*Террористическая организация, запрещена в России