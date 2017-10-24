РФПИ видит возможность для сотрудничества "Транснефти" с Саудовской Аравией

ЭР-РИЯД, 24 окт — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) видит возможность для трансфера российских насосных технологий в нефтегазовой сфере в Саудовскую Аравию, в том числе по линии компании "Транснефть", заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах форума Future investment initiative.

"Мы видим очень много технологий, которые, например есть у компании "Транснефть", у ряда других наших компаний, которые были бы полезны для саудовских партнеров. Поэтому мы сейчас как раз отбираем, в том числе технологии для насосного производства для нефтегазовой отрасли и многие другие, которые успешны в России и могут быть успешны на саудовском рынке", — рассказал Дмитриев.

"Это означает, что наши российские компании получат дополнительные доходы и будут более успешно развиваться", — подытожил глава РФПИ.