ЭР-РИЯД, 24 окт — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует инвестировать в объединенную компанию "Яндекс.Такси" и Uber, а также другие проекты "Яндекса", заявил журналистам в кулуарах форума Future investment initiative глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Нам интересно, и мы планируем инвестировать в "Яндекс.Такси", объединившиеся с Uber, и в другие проекты компании "Яндекс", — сказал глава фонда.

По его словам, "Яндекс" имеет очень значимые перспективы по расширению в другие страны, в том числе Ближнего Востока. "Но есть и много других компаний, как "Яндекс", которые крайне перспективны для региона", — подытожил Дмитриев.