Россия предложила Мексике свои технологии для шельфовой добычи

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Россия предлагает Мексике свои наработки в области добычи углеводородов на шельфе, заявил в понедельник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
По его словам, в нефтегазовой сфере в последние годы Россия сделала большой шаг по развитию собственных уникальных технологий добычи и углубленной переработки сырья и готова предложить комплексные решения и соответствующее оборудование своим партнерам.
В процессе модернизации фармацевтической отрасли России компании создали и продолжают прорабатывать ряд инновационных препаратов, постепенно выходящих на мировой рынок, отметил Мантуров. "Организация их выпуска в Мексике откроет масштабные рынки сбыта по многим странам Латинской Америки. То же самое можно сказать и в отношении таких автомобильных марок, как LADA, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, причем часть этих брендов уже экспортируется на мексиканский рынок", — сказал глава ведомства.