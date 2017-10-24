Россия предложила Мексике свои технологии для шельфовой добычи

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Россия предлагает Мексике свои наработки в области добычи углеводородов на шельфе, заявил в понедельник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы активно работаем над созданием уникальных технологий и техники для шельфовой добычи и транспортировки углеводородов и предлагаем рассмотреть возможности использования этих наработок в совместном освоении сырьевых ресурсов с участием наших российских компаний", — сказал Мантуров в ходе своего выступления на заседании деловой миссии "Торгово-промышленный диалог России и Мексики" в Мехико.

По его словам, в нефтегазовой сфере в последние годы Россия сделала большой шаг по развитию собственных уникальных технологий добычи и углубленной переработки сырья и готова предложить комплексные решения и соответствующее оборудование своим партнерам.

Мантуров рассказал также, что есть заинтересованность в организации различных сборочных мощностей в Мексике. "У Мексики сильные позиции в торгово-экономических отношениях, поэтому мы предлагаем подробно рассмотреть предложения по локализации здесь производств в таких высокотехнологических сферах, как фармацевтика и автомобилестроение", — уточнил министр.

В процессе модернизации фармацевтической отрасли России компании создали и продолжают прорабатывать ряд инновационных препаратов, постепенно выходящих на мировой рынок, отметил Мантуров. "Организация их выпуска в Мексике откроет масштабные рынки сбыта по многим странам Латинской Америки. То же самое можно сказать и в отношении таких автомобильных марок, как LADA, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, причем часть этих брендов уже экспортируется на мексиканский рынок", — сказал глава ведомства.