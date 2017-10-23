Нефть продолжает торговаться разнонаправленно на нерешительности инвесторов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики на торгах и в понедельник вечером — инвесторы пытаются оценить ситуацию на нефтяном рынке после выхода данных об уровне выполнения венских договоренностей ОПЕК+ и динамике числа работающих буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.28 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,71%, до 57,34 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,10%, до 51,89 доллара за баррель.

Ранее в понедельник были опубликованы данные об уровне выполнения венского соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и рядом других стран-производителей (ОПЕК+). Согласно информации технического комитета по мониторингу соблюдения соглашения, в сентябре страны-участницы выполнили его условия на рекордные 120%.

С другой стороны, инвесторы продолжают выражать уверенность в возможности американского нефтяного сектора достичь более высоких объемов добычи даже при временном снижении количества действующих буровых установок.

По последним данным компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за прошедшую рабочую неделю число буровых установок в США уменьшилось на 15 штук, или на 1,6%, до 913 штук. При этом по прогнозу управления энергетической информации США местные производители увеличат объемы добычи до 1,23 миллиона баррелей в день против июльского прогноза в 240 тысяч баррелей в день.

В итоге игроки ожидают более убедительных сигналов, что "эффект сокращения добычи и увеличения спроса действительно сбалансирует рынок", указывает Блумберг. "Без признаков того, что излишки запасов нефти продолжают постепенно сокращаться, ралли цен на нефть теряет свой импульс", — приводит агентство слова менеджера по маркетинговым исследования Tradition Energy Джина Мак-Гиллиана (Gene McGillian).