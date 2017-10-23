Нефть продолжает торговаться разнонаправленно на нерешительности инвесторов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики на торгах и в понедельник вечером — инвесторы пытаются оценить ситуацию на нефтяном рынке после выхода данных об уровне выполнения венских договоренностей ОПЕК+ и динамике числа работающих буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.
Ранее в понедельник были опубликованы данные об уровне выполнения венского соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и рядом других стран-производителей (ОПЕК+). Согласно информации технического комитета по мониторингу соблюдения соглашения, в сентябре страны-участницы выполнили его условия на рекордные 120%.
С другой стороны, инвесторы продолжают выражать уверенность в возможности американского нефтяного сектора достичь более высоких объемов добычи даже при временном снижении количества действующих буровых установок.
В итоге игроки ожидают более убедительных сигналов, что "эффект сокращения добычи и увеличения спроса действительно сбалансирует рынок", указывает Блумберг. "Без признаков того, что излишки запасов нефти продолжают постепенно сокращаться, ралли цен на нефть теряет свой импульс", — приводит агентство слова менеджера по маркетинговым исследования Tradition Energy Джина Мак-Гиллиана (Gene McGillian).
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