Налоговики Ингушетии выявили более 2,7 тысячи "безработных"

МАГАС, 23 окт — РИА Новости. Адам Буражев. Сотрудники налоговой службы Ингушетии в ходе рейдовых мероприятий в 2017 году вывели из теневой занятости 2739 человек, сообщил руководитель управления Тамерлан Вышегуров на встрече с главой республики Юнус-Беком Евкуровым.

"В результате рейдовых мероприятий в рамках легализации "теневой" занятости населения мы выявили 2739 человек, из которых 2418 уже легализовали. После разъяснений о том, что работая нелегально они лишают себя в будущем хороших пенсий, люди сами просили их официально оформить", — цитирует пресс-служба слова руководителя ингушского управления Федеральной налоговой службы.

По его словам, помимо вывода людей из теневой занятости и снижения регистрируемой безработицы, проводятся различные мероприятия, которые призваны повысить уровень налоговых поступлений. Эти меры, уточнил он, уже позволили получить более 213 миллионов рублей сверх запланированных доходов.

"За прошедшие девять месяцев выполнение запланированных доходов в консолидированный бюджет республики составило 110,5% и Ингушетия заняла одно из ведущих мест по темпам роста поступлений в СКФО", — добавил Вышегуров.

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