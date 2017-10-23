Американский бизнес сохраняет интерес к работе в России, заявил Орешкин

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Американский бизнес не уходит из России, сохраняет интерес к работе на нашем рынке и расширению деятельности на нем, дал свою оценку министр экономического развития РФ Максим Орешкин, слова которого приводятся в релизе российского ведомства.

"Американский бизнес не уходит из нашей страны, а напротив – сохраняет интерес к работе на российском рынке, стремится локализовать производство и расширить производственные мощности. Более 60 американских компаний реализуют в России крупные инвестиционные проекты. Мы создаем комфортные условия для работы иностранного бизнеса в России", — отметил он.

Министр также заметил, что в первом квартале в Россию из США поступили прямые инвестиции на 335 миллионов долларов, а объем накопленных инвестиций США в российскую экономику на конец первого квартала составил 2,51 миллиарда долларов. На российском рынке представлено около 3 тысяч американских компаний с общими активами порядка 75 миллиардов долларов, также подсчитал он.

"Думаю, что выражу наше общее мнение – российско-американские отношения имеют огромный потенциал для развития. Несмотря на известные политические трудности, мы выступаем за развитие кооперации. Бизнес-сообщество наших стран в этом заинтересовано", — заключил Орешкин.