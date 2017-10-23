Минтранс не получал план бизнесмена Карлова о спасении "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Минтранс РФ не получал план бизнесмена Бориса Карлова о выводе авиакомпании "ВИМ-Авиа" из кризиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее источник, близкий к руководству перевозчика, сообщил, что Карлов и его компания Aurora Investments совместно с банками-кредиторами и сотрудниками финансовой дирекции "ВИМ-Авиа" предложили Минтрансу и Росавиации план выхода из кризиса.

"Минтранс не получал такого плана", — заявили в ведомстве.

"ВИМ-Авиа" в сложной финансовой ситуации. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. В конце сентября с проблемами столкнулись десятки тысяч клиентов перевозчика в России и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.