"Новатэк" и власти Камчатки подписали соглашение по созданию СПГ-терминала

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Новатэк" и правительство Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве по созданию на территории края морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ), передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Подписи под документом поставили председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

"Для Камчатки это стратегический проект… Мы надеемся, что по реализации этого проекта будет решен целый ряд проблем, которые сегодня у нас на Камчатке есть. Вы знаете, что сегодня наши газовые месторождения достигли предельного потребления, поэтому мы надеемся, что в рамках этого проекта мы получим необходимые объемы", — сказал Илюхин. Губернатор уточнил, что край сегодня способен потреблять порядка 720 миллионов кубометров газа, а получает с собственных месторождений 400-450 миллионов.

В свою очередь, Михельсон отметил, что решение о строительстве СПГ-терминала на Камчатке позволит "Новатэку" оптимизировать затраты в области логистики. Кроме того, в рамках реализации этого проекта компания рассмотрит участие в снабжении газом всего региона.

"Первая группа с потенциальными инжиниринговыми компаниями уже посмотрела (проект — ред.)… мы постараемся в наиболее короткие сроки принимать решения по предварительному финансированию наших проектных работ. Пока сложно назвать точные сроки, в которые мы реализуем этот проект", — также сказал Михельсон. Он добавил, что объем инвестиций в проект, возможно, станет ясен через 4-6 месяцев.

"Так как мы хранилище планируем строить не на земле, а по такому же принципу, как "Арктик СПГ-2", у нас есть возможность очередности. Мы сказали уже, что объем перевалки будет порядка 20 миллионов тонн, посмотрим, какими очередями выгодно будет идти. И максимально приблизим первую очередь, объемы грузов у нас есть с "Ямал СПГ", чтобы сразу же решать вопросы газификации, в которой мы обязательно будем участвовать", — добавил он.

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