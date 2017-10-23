Эксперты считают перспективным привлечение тинейджеров к развитию блокчейна

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Привлечение школьников в банки и компании для помощи в разработке проектов на базе технологии блокчейн перспективно, так как это формирует тренд на развитие в России инновационных продуктов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

ВЭБ 1 сентября сообщил, что создает департамент тинейджеров в центре блокчейн-компетенций банка, в котором будут работать подростки 14-17 лет, по ссылке департамента тинейджеров в соцсети Вконтакте — vk.com/veb_teen можно пройти курс по обучению блокчейну. Глава ВЭБа Сергей Горьков отмечал, что подростки участвуют в работе департамента в основном дистанционно.

ВЭБ и Минпромторг РФ 19 октября объявили о совместном тестировании проекта учета лесных ресурсов на основе технологии блокчейн, созданного командой департамента тинейджеров. В качестве площадки для реализации пилотного проекта выбрано дочернее предприятие ВЭБа АО "Краслесинвест" (Красноярский край). В случае успешных испытаний система мониторинга охватит и другие регионы России, сообщил ВЭБ.

Тестирование системы мониторинга лесов будет запущено в ноябре и завершится до конца 2017 года. Опытная эксплуатация и подготовка к масштабированию проекта намечена на февраль 2018 года. Разработчиком программного решения выступит челябинская компания "Аналитика Инсайт", которая в августе 2017 года стала победителем федерального хакатона, организованного при поддержке ВЭБ в Казани.

"Ребята будут выполнять работы в соответствии с "дорожной картой" продукта в роли программистов и аналитиков, продолжат исследование потенциальных рынков сбыта и займутся поиском партнеров проекта", — сообщил их наставник, гендиректор "Аналитики Инсайт" Роман Моисеев.

В пилотной версии департамента тинейджеров ВЭБа с Минпромторгом участвует 16 подростков из девяти городов России, всего было подано 100 заявок, сообщила РИА Новости директор департамента развития технологии блокчейн Анастасия Тюрина.

В пилоте участвуют школьники из Уфы, Челябинска, Москвы, Казани и Крыма. "Мы сейчас готовим следующий шаг — платформу, где ребята могут попробовать себя в конкретных реальных проектах, в конкретных профессиях. Следующий шаг — систематизировать систему селекции ребят — их, правда, очень много", — рассказала Тюрина.

Другие проекты

По мнению Моисеева, куратора подростков в пилоте ВЭБа и Минпромторга, проект учета лесных ресурсов на основе технологии блокчейн — только начало.

"За счет совмещения дронов и "умных контактов" достигается экономическая эффективность, которой раньше не было. Мы по сути убираем кучу посредников и делаем транзакционный бизнес. Но чтобы это получить, нужно сделать несколько конкретных пилотов. У нас есть множество проектов, один из проектов, который мы сейчас разрабатываем — это проект цифровой репутации, которы будет устранять в бизнес-среде посредников и заключать сделки без рисков", — сообщил глава "Аналитики Инсайт".

Через 10 лет, по его прогнозу, будет "оцифрована" жизнь целого поколения, но проблема в том, что эти данные искажаются. "Если мы сейчас начнем комплексно сохранять данные о значимых транзакциях на блокчейн, то качество прогнозирования и оценки цифровой репутации (людей — ред.) выйдут на совершенно другой уровень", — считает Моисеев.

ВЭБ пока является пионером в РФ в области привлечения школьников к работе проектов на блокчейне. Например в "Тинькофф Банке" похожих проектов нет, сообщил РИА Новости представитель банка.

В то же время, в Альфа-банке РИА Новости сообщили, что активно развивают работу с молодежью, особенно с поколением 15-18 лет. "В ноябре 2017 году на работу в Альфа-Банк выходят несколько тинейджеров, которые будут заниматься разработкой продуктов, процессов, коммуникации направленной именно на молодое поколение", — сообщили в банке. По итогам первых трех месяцев Альфа-банк планирует подвести итоги и оценить необходимость масштабирования такого подразделения в банке.

"Очевидно, что различные исследования и аналитика не позволяют создавать уникальные продукты и проекты, которые могут релевантны и быть максимально гармоничными для этих людей. Мы хотим избежать эффекта "отцов и детей" и не хотим создавать и потом навязывать продукты. Уже сейчас мы фиксируем большой интерес молодежи к этому проекту и их активное вовлечение на уровне идей и предложений", — добавили в Альфа-банке.

Новый тренд

Использовать технологию блокчейн для мониторинга лесов — хорошая идея, так как это дает прозрачность и не позволяет вносить какие-либо изменения в нее, считает глава наблюдательного совета "Банк Воронеж" Мурад Салихов.

"Не секрет, что лесные хозяйства в России имеют много серых схем, и если ВЭБ с помощью технологии блокчейн сможет реализовать это в итоговом варианте, то хищения и серые схемы могут уйти в прошлое. Талантливых школьников привлечь можно, данная технология вызывает повышенный интерес среди молодежи, и если у них есть желание, то нужно это только поприветствовать", — отметил банкир.

Технология блокчейн крайне удобна для хранения и ведения учета данных. Во-первых, она освобождает от необходимости постоянного контроля и аудита информации, во-вторых — способствует оптимизации расходов на ведение реестров. Поэтому на базу блокчейна сейчас активно переводят все большие реестры, поясняет доктор экономических наук, председатель НП "Центр развития инновационного бизнеса" Алексей Михеев.

"От банков и компаний до государств – все пытаются использовать эту инновационную технологию. Решение ВЭБа и Минпромторга РФ о запуске пилотного проекта по мониторингу лесов на основе технологии блокчейн – это лишь часть важного тренда", — уверен Михеев.

Крупные банки создают консорциумы для развития технологии блокчейн, а государства пытаются ее внедрить для оптимизации расходов и упрощение введения учета данных, продолжает глава компании CryptoFund Александр Бояринцев.

"Решение Внешэкономбанка (ВЭБ) и Минпромторга РФ полностью укладывается в этот тренд и реализацию стратегии "Цифровой экономики", о которой говорил президент страны Владимир Путин. Вероятно, что в ближайшее время и другие ведомства начнут работу по внедрению данной технологии", — считает он.