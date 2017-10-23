Кабмин внес в Госдуму проект об изменениях параметров бюджета ПФР

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении основных параметров бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 2017 году, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предполагает снижение прогнозируемого общего объема доходов бюджета фонда в текущем году на 853 миллиона рублей, до 8 триллионов 362,645 миллиарда рублей. Одновременно общий объем расходов увеличиваются на 389 миллионов рублей, до 8 триллионов 584,319 миллиарда рублей.

При этом доходы и расходы в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, увеличиваются на 389 миллионов рублей, а объем дефицита бюджета ПФР в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, увеличивается, соответственно, примерно на 1,2 миллиарда рублей.

Доходы и расходы бюджета фонда на материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса РФ уменьшаются на 317,7 миллиона рублей в связи с корректировкой с 1 апреля 2017 года размера индексации социальных пенсий (до 1,5% с 2,6%) в результате уточнения прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2016 год.

Объем средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование в 2017 году, сокращается на 30 миллиардов рублей. Кабмин связывает это с увеличением объема страховых взносов, планируемых к поступлению в текущем году на выплату страховых пенсий, вследствие увеличения фонда зарплаты на 2017 год на 507 миллиардов рублей, до 20,983 триллиона.

Объем бюджетных средств, передаваемых ПФР в форме межбюджетного трансферта на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет Фонда национального благосостояния, уменьшается на 1,2 миллиарда рублей. Правительство объясняет это тем, что фактическая потребность в данных средствах в 2017 году составила 5,5 миллиарда вместо запланированных при формировании бюджета фонда 6,7 миллиарда рублей.