Бизнес-омбудсмен РФ прокомментировал повышение минимального трудового стажа

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста в РФ не решит проблем пенсионной системы, их накопилось слишком много, одна из ключевых — подрыв доверия из-за "вечной" заморозки накоплений, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Газета " Ведомости " со ссылкой на неназванных федеральных чиновников сообщила в понедельник, что повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости может стать альтернативой повышению пенсионного возраста в России — такая идея якобы обсуждается в администрации президента и правительстве. При этом в Минтруде РИА Новости заявили, что никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается.

"Все забыли, что накопительная часть (пенсии — ред.) заморожена уже года три, решения этого вопроса (пенсионной реформы — ред.) нет, там уже больше триллиона рублей задолженности, вместе с тем, это несправедливо, нечестно по-прежнему взимать социально-страховые платежи с учетом обязательной накопительной части. Мы по-прежнему платим, зная, что власть эти деньги никому не отдаст", — сказал Титов.

По его словам, "это одна из самых главных проблем сегодня, которую власть устроила в пенсионной системе". Бизнес-омбудсмен добавил, что "изменение пенсионного возраста не даст тех необходимых средств для того, чтобы ликвидировать все проблемы, с другой стороны, создаст кучу социальных проблем, эмоциональных проблем".

"Кроме увеличения пенсионного возраста есть масса других задач, более необходимых, чтобы реализовать сегодня. Мы все-таки против накопительной части", — высказал свое мнение Титов.

"Мы считаем, что обязательную накопительную часть (пенсии — ред.) надо ликвидировать, соответственно, снизить страховые платежи, вводить систему частных пенсионных накоплений, но при этом дать определенные льготы и работодателям и работникам, с точки зрения тех сумм, которые они будут инвестировать в частные пенсионные накопления", — заключил бизнес-омбудсмен.

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект о продлении до 2020 года заморозки формирования пенсионных накоплений. Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно, направив их на формирование собственных пенсионных накоплений или передав в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей же страховой пенсии.