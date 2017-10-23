Центробанк увеличил оценку "дыры" в капитале Межтопэнергобанка

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Банк России увеличил оценку "дыры" в капитале Межтопэнергобанка, у которого ранее была отозвана лицензия, до 10,3 миллиарда рублей с прежних 6,3 миллиарда, сообщается в материалах регулятора.

Так, по результатам нового обследования кредитной организации объем ее активов составил 20,23 миллиарда рулей при обязательствах в 30,51 миллиарда.

Межтопэнергобанк был основан в 1994 году и согласно данным ЦБ по величине активов на 1 июля 2017 года занимал 108-е место в банковской системе РФ. В начале июля банк сообщал о затруднениях в проведении расчетов в связи с нехваткой доступной ликвидности, объясняя это негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере.

С 20 июля Банк России отозвал у Межтопэнергобанка лицензию. По данным регулятора, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски, при этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальной хозяйственной деятельности.

Тогда же в июле сообщалось, что страховые выплаты вкладчикам Межтопэнергобанка начнутся 3 августа, их осуществят Сбербанк, Россельхозбанк и банк "Уралсиб".

В августе Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что выплаты вкладчикам банка составят около 21,4 миллиарда рублей.