Путин выступит на девятом ежегодном инвестиционном форуме "Россия зовет!"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на девятом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!", сообщила пресс-служба Кремля.

"Двадцать четвертого октября Путин выступит на девятом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на пленарную сессию форума приглашены руководители крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний, представители правительства РФ. Ожидается участие свыше 2000 делегатов из более чем 60 стран мира, включая 500 инвесторов из России, Европы, США, Азии, Ближнего Востока и Африки.

Сообщается, что форум является ведущим мероприятием по привлечению портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику и обеспечивает эффективное взаимодействие российского бизнеса и международных инвесторов.