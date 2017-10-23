Минэкономразвития надеется, что стратегию-2035 разработают до конца года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Минэкономразвития РФ рассчитывает, что работа над стратегией социально-экономического развития до 2035 года будет завершена до конца текущего года; перед утверждением документ предстоит обсудить с администрацией президента, заявил в понедельник заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

"У нас в этом году по закону о статпланировании правительство должно разработать стратегию социально-экономического развития на долгосрочный период. Мы рассчитываем, что она будет до 2035 года, и до конца этого года правительство стратегию эту разработает. Когда стратегия будет принята, сказать сложно, потому что этот вопрос будет обсуждаться уже с администрацией президента, с учётом позиции именно администрации", — сказал Фомичев журналистам в кулуарах XVI Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации".

По его словам, планируется, что стратегия социально-экономического развития до 2035 года, будет сделана "относительно короткой, порядка 40-50 страниц". Документ, по словам Фомичева, в меньшей степени будет фокусироваться на текущих проблемах и тактических решениях, а в большей — на стратегических вопросах, на долгосрочных приоритетах.

XVI Общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации" пройдет в Петербурге 23 и 24 октября. РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.