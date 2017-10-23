Минэнерго прогнозирует рост объемов нефтепереработки к 2020 году

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Объем нефтепереработки в РФ к 2020 году вырастет до 92%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В понедельник министр энергетики РФ провел встречу с председателем ЦК КПРФ, руководителем фракции компартии в Госдуме Геннадием Зюгановым.

По словам Новака, которые приводятся в пресс-релизе министерства, за прошлый год излишки нефти на рынке сократились в два раза, а переработка нефти увеличилась до 79% с 70%. "Рост осуществляется, в первую очередь, за счет модернизации нефтеперерабатывающих заводов", — подчеркнул он.

"По программе у нас должна быть модернизирована или введена в эксплуатацию 131 установка. По итогам 2016 года модернизировано 60 установок. И каждый год проходит 13-15 установок по графику", — отметил Новак.

Глава Минэнерго также рассказал о внедрении электромобилей. По его словам, процесс замещения двигателей внутреннего сгорания будет достаточно длительным. "У электромобиля должно появиться конкурентное преимущество по сравнению с транспортом, работающем на двигателях внутреннего сгорания, именно тогда потребление электромобилей станет прорывным", — подчеркнул Новак.

На встрече также обсудили вопрос изношенности оборудования, в частности, программу по строительству новых электростанций. "За это время было построено 30 тысяч МВт мощностей, почти 4 триллиона рублей вложено в модернизацию. Нам удалось на 12% модернизировать и обновить основные фонды", — сказал он, добавив, что порядка 70 тысяч МВт мощностей в РФ требуют модернизации. "Мы будем выходить с инициативой, чтобы их замена также была осуществлена на основе рыночного механизма", — отметил министр энергетики РФ.