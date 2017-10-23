Минэкономразвития назвало ключевые вызовы для экономики России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Ключевыми вызовами, которые будут учитываться при разработке Стратегии социально-экономического развития России до 2035 года, являются демографические, технологические и геополитические, заявил в понедельник заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития рассчитывает завершить в 2017 году работу над стратегией социально-экономического развития до 2035 года.

"Ключевые (вызовы) — это демографический вызов, это, безусловно, технологический вызов, который не только для России характерен, а для всего мира. Идущая промышленная революция, новый технологический уклад, они меняют облик не просто отдельных секторов экономики, они меняют на самом деле и повседневную жизнь, облик государственного управления, облик социальной сферы. В принципе через 15-20 лет мы в технологическом плане будем жить абсолютно в другом обществе. Это климатические вызовы. И для нас, особенно в среднесрочной перспективе, в краткосрочной тем более, это вызовы геополитические", — сказал Фомичев после окончания пленарного заседания XVI Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации".

По его словам, существуют также внутренние вызовы, например, управленческие, которые требуют выстроить эффективные системы управления на различных уровнях.

"Это вызовы нашей собственной экономической эффективности, сырьевой модели развития, от которой мы уходим, но уходим недостаточно быстро", — пояснил Фомичев.

XVI Общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации" проходит в Петербурге 23 и 24 октября. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.