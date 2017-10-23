"Деловая Россия" призвала привязать бюджет к инфляции, а не к нефти

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бизнес предлагает правительству РФ ввести новое бюджетное правило, привязанное к уровню инфляции и росту налоговых доходов, а не к цене нефти. Соответствующее предложение содержится в заключении Института экономики роста имени Столыпина и общероссийской бизнес-ассоциации "Деловая Россия" на проект федерального бюджета на 2018-2020 годы.
"Проверка выполнения нового налогово-бюджетного правила должна проводиться при подготовке проектов бюджетов", — говорится в заключении экспертов.
По мнению "Деловой России", такой подход приводит к занижению прогнозируемых доходов федерального бюджета и, соответственно к чрезмерному снижению расходов. По их мнению, Минфин недооценил доходы бюджета на 2018 год на 9% от общей величины доходов, или на 1,3 триллиона рублей, а в 2019-2020 годах — на 12-15%.
"Для консолидированного бюджета (с учетом внебюджетных фондов) масштабы недооценки доходной базы еще более значимы: 1,5 триллиона рублей в 2018 году и 1,6-2,4 триллиона рублей в 2019-2020 годах", — говорится в заключении.
"Таким образом, общее за три года снижение расходов федерального бюджета в реальном выражении составит 9,5%", – отмечают авторы исследования.