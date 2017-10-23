"Деловая Россия" призвала привязать бюджет к инфляции, а не к нефти

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бизнес предлагает правительству РФ ввести новое бюджетное правило, привязанное к уровню инфляции и росту налоговых доходов, а не к цене нефти. Соответствующее предложение содержится в заключении Института экономики роста имени Столыпина и общероссийской бизнес-ассоциации "Деловая Россия" на проект федерального бюджета на 2018-2020 годы.

Эксперты предложили ввести в бюджет принцип фискальной нейтральности, когда налоговая нагрузка должна снижаться с ростом собираемости налогов и выходом экономики из "тени". Для этого, по мнению экспертов, необходимо ввести новое налогово-бюджетное правило: прирост налоговых поступлений сверх инфляции, то есть от совершенствования налогового администрирования, должен возвращаться в экономику за счет снижения налоговых ставок и предоставления дополнительных льгот в последующие годы.

"Проверка выполнения нового налогово-бюджетного правила должна проводиться при подготовке проектов бюджетов", — говорится в заключении экспертов.

Проект трехлетнего бюджета, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, сформирован с учетом бюджетного правила, ограничивающего расходование дополнительных доходов казны от продажи углеводородов, когда цена нефти на внешних рынках растет выше планки отсечения в 40 долларов за баррель.

По мнению "Деловой России", такой подход приводит к занижению прогнозируемых доходов федерального бюджета и, соответственно к чрезмерному снижению расходов. По их мнению, Минфин недооценил доходы бюджета на 2018 год на 9% от общей величины доходов, или на 1,3 триллиона рублей, а в 2019-2020 годах — на 12-15%.

"Для консолидированного бюджета (с учетом внебюджетных фондов) масштабы недооценки доходной базы еще более значимы: 1,5 триллиона рублей в 2018 году и 1,6-2,4 триллиона рублей в 2019-2020 годах", — говорится в заключении.

"Таким образом, общее за три года снижение расходов федерального бюджета в реальном выражении составит 9,5%", – отмечают авторы исследования.