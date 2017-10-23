Пензенская область может стать мировым лидером в производстве индюшатины

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Предприятие по производству инкубационных яиц индейки планируется создать на территории Никольского района Пензенской области, соответствующий протокол о намерениях между правительством региона, ГК "Дамате" и компанией Aviagen Turkeys подписали губернатор Иван Белозерцев, генеральный директор "Дамате" Рашид Хайров и глава компании Aviagen Turkeys Клэй Барроус, сообщает пресс-служба правительства региона.

Aviagen Group является владельцем ряда производственных хозяйств в Европе и США, а также имеет ряд совместных предприятий в странах Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. Компания осуществляет поставки брендов прародительского и родительского поголовья в более чем 250 птицеводческих хозяйств в 85 странах мира.

Завод, который на 50% закроет собственную потребность в инкубационном яйце, планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, он станет первым предприятием данного направления, построенным Aviagen в России, уточняет пресс-служба.

Глава региона выразил надежду, что, построив первую площадку, компания примет решение продолжить работу на территории Пензенской области.

Белозерцев также отметил, что достигнутые договоренности имеют особое значение в плане развития производства мяса индейки.

"Проект важен для нас, потому что ГК "Дамате" увеличивает объем производства до 155 тысяч тонн в год", — сказал губернатор.

"Дамате" — это визитная карточка нашего региона, продукция, которую она выпускает, известна не только в России, но и на территории других государств. Уверен, что начиная с реализации этого проекта, благодаря совместной работе Пензенская область может стать мировым лидером в производстве мяса индейки", — заявил Белозерцев.

В свою очередь глава Aviagen Turkeys отметил, что решающим аргументом в пользу решения развивать бизнес в Пензенской области стал созданный в регионе благоприятный инвестиционный климат.

"Пензенская область — один из самых удачных для нас регионов, поэтому мы пришли сюда. Изначально наш проект рассчитан на восемь миллионов яиц, но мы рассчитываем увеличить данные показатели в три — четыре раза", — сказал Барроус, слова которого цитирует пресс-служба.

Размер инвестиций на реализацию проекта на первом этапе составит 25 миллионов евро. Aviagen будет осуществлять строительство комплекса, а после его запуска обязуется осуществлять поставку инкубационного яйца индейки ГК "Дамате".