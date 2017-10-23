"Деловая Россия" предложила отдать регионам доходы от табачных акцизов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Деловая Россия" предлагает отдать весь объем табачных акцизов регионам, чтобы те перечисляли их в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующие предложения содержатся в экспертном заключении на проект федерального бюджета на 2018-2020 годы.
"В частности, усугубить неготовность регионов вводить региональные налоговые льготы для бизнеса (например, инвестиционный налоговый вычет с 2018 года и льготу по движимому имуществу с 2019 года), и даже привести к сокращению объема уже предоставляемых льгот и повышению ставок региональных налогов", — отмечается в заключении.
Одна из мер в документе – "направление части поступлений от табачных акцизов в региональные бюджеты (а затем и в бюджеты территориальных фондов ОМС) пропорционально уровню потребления (или численности населения) в регионе".
Согласно проекту бюджета, плановый рост акцизов на сигареты и папиросы принесет принесет казне в 2018 году 20,816 миллиарда рублей, в 2019 году — 60,496 миллиарда рублей, в 2020 — 17,706 миллиарда рублей. Сейчас сборы от табачной продукции полностью поступают в федеральный бюджет.