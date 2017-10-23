"Деловая Россия" предложила отдать регионам доходы от табачных акцизов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Деловая Россия" предлагает отдать весь объем табачных акцизов регионам, чтобы те перечисляли их в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующие предложения содержатся в экспертном заключении на проект федерального бюджета на 2018-2020 годы.

В заключении, подготовленном Институтом экономики роста имени П.А.Столыпина совместно с общероссийской бизнес-ассоциацией "Деловая Россия", отмечается, что проект бюджета предполагает сокращение налоговых доходов региональных бюджетов. По мнению экспертов, это может стимулировать регионы перенести соответствующую нагрузку на бизнес.

"В частности, усугубить неготовность регионов вводить региональные налоговые льготы для бизнеса (например, инвестиционный налоговый вычет с 2018 года и льготу по движимому имуществу с 2019 года), и даже привести к сокращению объема уже предоставляемых льгот и повышению ставок региональных налогов", — отмечается в заключении.

Эксперты предлагают компенсировать выпадающие доходы регионов, связанные с федеральными инициативами, из федерального бюджета или пересмотреть нормативы зачисления налогов в бюджеты разных уровней.

Одна из мер в документе – "направление части поступлений от табачных акцизов в региональные бюджеты (а затем и в бюджеты территориальных фондов ОМС) пропорционально уровню потребления (или численности населения) в регионе".

Согласно проекту бюджета, плановый рост акцизов на сигареты и папиросы принесет принесет казне в 2018 году 20,816 миллиарда рублей, в 2019 году — 60,496 миллиарда рублей, в 2020 — 17,706 миллиарда рублей. Сейчас сборы от табачной продукции полностью поступают в федеральный бюджет.