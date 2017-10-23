Совфед рассмотрит заявление о снятии блокады с Кубы со стороны США

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник планирует рассмотреть проект заявления сенаторов о необходимости снятия экономической блокады с Кубы со стороны США, говорится в плане заседания комитета.
Сенаторы намерены заявить "о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой США в отношении Кубы".
Российские парламентарии ежегодно принимают похожие заявления, однако экономическая блокада со стороны США в отношении Острова свободы продолжается. Наметившееся потепление отношений между странами, инициированное администрацией Барака Обамы, при Дональде Трампе было практически сведено на нет.
США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. В 2016 году Обама стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим этот остров. И даже уходя со своего поста, Обама в качестве одного из своих последних решений заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы, и Гавана это приветствовала.
Однако в июне этого года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.