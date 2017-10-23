Совфед рассмотрит заявление о снятии блокады с Кубы со стороны США

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник планирует рассмотреть проект заявления сенаторов о необходимости снятия экономической блокады с Кубы со стороны США, говорится в плане заседания комитета.

Ожидается, что документ будет рассмотрен в среду на пленарном заседании палаты.

Сенаторы намерены заявить "о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой США в отношении Кубы".

Российские парламентарии ежегодно принимают похожие заявления, однако экономическая блокада со стороны США в отношении Острова свободы продолжается. Наметившееся потепление отношений между странами, инициированное администрацией Барака Обамы, при Дональде Трампе было практически сведено на нет.

Против Кубы уже более полувека действует американское торговое эмбарго.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. В 2016 году Обама стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим этот остров. И даже уходя со своего поста, Обама в качестве одного из своих последних решений заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы, и Гавана это приветствовала.

Однако в июне этого года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.