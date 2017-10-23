САН-ЛУИС-ПОТОСИ, 23 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексиканская авиакомпания Interjet хочет создать совместное предприятие по производству запчастей для самолетов SSJ-100 совместно с "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС), сообщил РИА Новости президент компании Мигель Алеман Веласко.

"Речь идет о создании предприятия, компании по запчастям, которые можно будет делать в Мексике или в другой стране вместе с россиянами. Сейчас в Майами уже есть одно, Мексика является в нем партнером", — сказал Алеман после встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

По итогам встречи был подписан документ о дальнейшем развитии сотрудничества между Interjet и ГСС, подписание состоялось в рамках работы российской бизнес-миссии, которая прибыла на Деловой форум в мексиканский город Сан-Луис-Потоси.

Interjet является одним из крупнейших эксплуатантов SSJ-100, выполняя полеты с 2013 года. Interjet имеет контракт на 30 самолетов SSJ-100. Мексиканской авиакомпании уже поставлено 22 воздушных судна.