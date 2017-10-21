СУЭК удостоена "Знака экологической ответственности"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) награждена "Знаком экологической ответственности" за реализацию масштабной программы модернизации и внедрения сберегающих технологий, сообщает пресс-служба СУЭК.

"Знак экологической ответственности" был учрежден сообществом экологических лидеров, экспертов и ведущих "зелёных" НКО страны в 2013 году. Согласно уставным документам, он вручается с целью "стимулирования и общественной поддержки предприятий и организаций, стремящихся в своей практической деятельности к продвижению экологических ценностей, популяризации необходимости охраны окружающей среды".

Пресс-служба напоминает, что обеспечение экологической безопасности, минимизация экологических рисков производства и охрана природы являются неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития СУЭК. Компания реализует комплекс мероприятий по охране воздушных ресурсов (дегазация шахт и утилизация метана), охране водных ресурсов (очистка сточных вод), энергоэффективности, рекультивации земель и сохранения биоразнообразия. Деятельность СУЭК в сфере экологии неоднократно отмечена профессиональным сообществом – компания является, в частности, победителем премий EraEco (при поддержке UNIDO и Минприроды РФ), Evolution Awards, Eco Best Award, является лидером рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний WWF.

В ближайшие два года СУЭК направит около 3,5 миллиардов рублей на реализацию экологических мероприятий.

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.