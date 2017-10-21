Москва и Анкара отчитались о процессе переговоров по "Турецкому потоку"

КАЗАНЬ, 21 окт- РИА Новости. Российская и турецкая сторона отмечают необходимость приложить все усилия для завершения переговоров по протоколу о сухопутной транзитной части "Турецкого потока", говорится в одном из подписанных в субботу протоколов межправительственной комиссии.
Раннее в субботу РИА Новости со ссылкой на один из черновых проектов протокола межправительственной комиссии, с которым ознакомилось агентство, сообщило, что российская сторона может предложить подписать протокол по сухопутной части в ноябре. Также сообщалось, что Россия рассчитывает на выдачу необходимых разрешений от профильных органов Турции в ближайшее время.
По действующему межправительственному соглашению должно быть создано совместное предприятие на паритетных началах между "Газпромом" и турецкой Botas для реализации сухопутной части второй нитки газопровода "Турецкий поток". Совет директоров "Газпрома" ранее одобрил 50% участие компании в проектном совместном предприятии TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş. с Botas.
"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).