Москва и Анкара отчитались о процессе переговоров по "Турецкому потоку"

КАЗАНЬ, 21 окт- РИА Новости. Российская и турецкая сторона отмечают необходимость приложить все усилия для завершения переговоров по протоколу о сухопутной транзитной части "Турецкого потока", говорится в одном из подписанных в субботу протоколов межправительственной комиссии.

"Стороны выражают удовлетворение в связи со своевременной выдачей необходимых разрешений и согласований, полученных по настоящее время в рамках проекта "Турецкий поток", и в связи с переговорами, которые ведутся между министерством энергетики Турции и ПАО "Газпром" по протоколу, а также между Botas и ПАО "Газпром" по соглашению акционеров. С целью ввода в эксплуатацию данного проекта в сроки, указанные в межправительственном соглашении, необходимо приложить все усилия для завершения данных переговоров, а также для обеспечения необходимых соглашений и согласований", — сказано в документе.

Раннее в субботу РИА Новости со ссылкой на один из черновых проектов протокола межправительственной комиссии, с которым ознакомилось агентство, сообщило, что российская сторона может предложить подписать протокол по сухопутной части в ноябре. Также сообщалось, что Россия рассчитывает на выдачу необходимых разрешений от профильных органов Турции в ближайшее время.

По действующему межправительственному соглашению должно быть создано совместное предприятие на паритетных началах между "Газпромом" и турецкой Botas для реализации сухопутной части второй нитки газопровода "Турецкий поток". Совет директоров "Газпрома" ранее одобрил 50% участие компании в проектном совместном предприятии TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş. с Botas.

В субботу в Казани проходит заседание российско-турецкой межправительственной комиссии под сопредседательством министра энергетики РФ Александра Новака и министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.

"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).