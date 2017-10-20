Рекордный урожай озимых собрали в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Урожай озимых культур в Оренбургской области в этом году составил рекордные 4,3 миллиона тонн, сообщил представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, такой урожайности региону удалось достичь благодаря хорошей погоде, работе аграриев по сортообновлению и использованию минеральных удобрений, а также обновлению технопарка и увеличению озимого клина в прошлом году.

"Пятьсот шестьдесят тысяч гектаров озимых дали 30% от общего валового сбора зерновых и зернобобовых культур, а это 1 миллион 311,5 тысячи тонн зерна. С учетом того, что мы находимся в зоне рискованного земледелия, нам нужен 1 миллион гектаров озимых", — приводит пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

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