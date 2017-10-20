"Дыра" в капитале Русского международного банка составила 2,9 млрд рублей

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Банк России оценил "дыру" в капитале Русского международного банка, у которого ранее была отозвана лицензия, в 2,868 миллиарда рублей, сообщается в материалах регулятора.

Так, по результатам обследования кредитной организации, объем активов составил 9,024 миллиарда рулей при обязательствах в 11,891 миллиарда.

Банк России с 4 сентября отозвал лицензию у банка в связи с неисполнением требований законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган.

По данным регулятора, бизнес-модель банка в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 августа занимал 130-е место в банковской системе РФ, по данным ЦБ — 137-е место.