Муниципальные чиновники Оренбуржья прошли обучение проектной деятельности

ОРЕНБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Муниципальные команды из десяти городов и районов Оренбургской области прошли первый этап обучения проектной деятельности на базе Оренбургской бизнес-школы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Команды подобраны таким образом, что в них входят не только главы муниципалитетов и их заместители по экономике, но и представители бизнеса. Таким образом, формируется реальная проектная команда, которая в течение трех модулей обучения должна разработать реально работающий инвестиционный проект развития своего района", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора — заместителя председателя правительства области по финансово-экономической политике Натальи Левинсон.

Защищать подготовленные проекты развития команды муниципалитетов будут в рамках Международного форума "Оренбуржье — сердце Евразии", который состоится 2-3 ноября, добавили в пресс-службе.

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